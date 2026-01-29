Garden Hotel Group destaca que la Challenge Ciclista Mallorca ayuda a alargar la temporada

Garden Hotel Group defiende que la Challenge Ciclista Mallorca es un ejemplo claro de cómo el turismo deportivo puede ayudar a alargar la temporada en el norte de la isla. En el programa especial de Onda Cero emitido hoy desde el Playa Garden Hotel & Spa, en Playa de Muro, la directora de Recursos Humanos del grupo, Vanessa Cursach, ha explicado que acoger a los equipos y participantes permite abrir el hotel antes de lo habitual y mantener actividad en una época tradicionalmente baja.

Cursach ha subrayado que la celebración de la prueba no solo se traduce en trabajo para la plantilla del establecimiento, sino que también tiene un efecto directo en el entorno, beneficiando a la oferta complementaria de la zona, como bares, restaurantes y otros servicios vinculados al turismo. En este sentido, ha señalado que para la compañía es un motivo de orgullo ser anfitriona de la Challenge desde hace años y que el evento se vive dentro del grupo con ilusión.

La responsable de Recursos Humanos ha vinculado además esta apuesta por el deporte con los valores corporativos de la cadena, responsabilidad, autenticidad, ilusión y armonía, que, según ha indicado, encajan con conceptos propios del ciclismo como el esfuerzo y el trabajo en equipo. Cursach también ha puesto el foco en la proyección exterior de la prueba, destacando su repercusión internacional como un elemento que ayuda a dar visibilidad a la marca y al destino fuera de temporada.