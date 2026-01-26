Garden Hotel Group apuesta por la inteligencia artificial y el turismo deportivo para 2026

Garden Hotel Group presenta en Fitur una estrategia de expansión centrada en la innovación tecnológica y el turismo experiencial. La cadena familiar ha lanzado Garden Hotel Resorts como marca vacacional, New Hotel Collection y una nueva línea de gestión de hoteles independientes dirigida a pequeños negocios familiares que buscan retirarse o no tienen continuidad generacional.

Gabriel Llobera, director de Marketing y Comunicación del grupo, ha explicado en Onda Cero que la inteligencia artificial es fundamental para adaptar la oferta hotelera a la forma en que los clientes buscan viajes. "El foco está en cómo podemos aparecer en esa fase de inspiración del journey del cliente a través de herramientas generativas", ha señalado, reconociendo que se trata de un desarrollo aún en proceso.

Desestacionalización mediante el turismo deportivo

Garden Hotel Group mantiene su apuesta por alargar la temporada a través del patrocinio de la Garden Hotels Luxcom Challenge Ciclista a Mallorca, un evento estratégico que permite mantener abiertos hoteles como el Alcúdia Garden desde enero hasta noviembre. La cadena también gestiona Gomila-Palma Parmens, en el barrio de Gomila, que abre los doce meses del año.

"Este tipo de cliente que aprecia la isla, que la respeta, que pone en valor los destinos de interior, no es un cliente que venga simplemente por sol y playa", ha explicado Llobera, destacando que estos visitantes buscan experiencias vinculadas a la sostenibilidad y la gastronomía local.

Perspectivas moderadas para 2026

La cadena prevé una estabilización en 2026 tras una temporada 2025 "magnifica". Sin embargo, el grupo reconoce haber sufrido en el sector de restauración por falta de demanda, aunque esto ha sido compensado por la buena situación del negocio hotelero. Garden Hotel Group mantiene su filosofía de "crecimiento orgánico" con "los pies aterrizados en el suelo".