García remarca que los ciudadanos se verán afectados por la huelga de médicos y reprocha la "incapacidad" del Gobierno

Desde la Conselleria esperan conocer en los próximos días cuál ha sido el impacto de la huelga que, ha señalado, provocará la reducción de consultas

Europa Press

Palma |

Manuela García, Presidenta del Colegio de Médicos de Baleares.
Manuela García, Presidenta del Colegio de Médicos de Baleares. | COMIB

La consellera de Salud, Manuela García, ha remarcado que los ciudadanos de Baleares se verán afectados por la huelga de médicos, que ha arrancado este martes, de la que ha responsabilizado al Gobierno de España por su "incapacidad" de negociar un estatuto marco.

En declaraciones a los medios de comunicación en el pleno del Parlament, la consellera ha subrayado que la huelga es en contra del Gobierno y de la ministra de Sanidad, Mónica García. Así, ha apuntado que respeta la huelga, que "padecerán todos los ciudadanos" de las Islas.

Según García, desde la Conselleria esperan conocer en los próximos días cuál ha sido el impacto de la huelga que, ha señalado, provocará la reducción de consultas, que se tengan que reprogramar citas y un aumento de las listas de espera.

