Galmés traslada al Rey su "inquietud" por la "inestabilidad" del Gobierno

LEER MÁS Prohens entrega al Rey las bases de la agenda de transición del Pacto por la Sostenibilidad

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha trasladado al Rey Felipe VI su "inquietud" ante la "inestabilidad" del Gobierno de España que, a su criterio, "perjudica gravemente" a los ciudadanos de Mallorca, así como su rechazo al reparto de menores migrantes no acompañados. Así lo ha explicado Galmés este lunes en declaraciones a los medios después de ser recibido en audiencia por Felipe VI en el Palacio de la Almudaina.

Con motivo del despacho de verano que este martes el Rey mantendrá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, Galmés ha expresado su "preocupación" por la situación política nacional, señalando que "cada vez que el Consell necesita ayuda" desde el Ejecutivo central les "cierran la puerta".

En esta línea, ha lamentado que el Gobierno mantenga los presupuestos prorrogados desde 2023 y que "no atienda" a las necesidades de Mallorca, como la no actualización del convenio de carreteras, la gestión "insuficiente" de la crisis migratoria y la "falta de inversión" en infraestructuras clave como el aeropuerto de Palma.

También ha manifestado la "inquietud" por la falta de actualización del plus de insularidad para los funcionarios estatales, así como las dificultades en materia de patrimonio cultural, como la apertura de las salas de arqueología del Museo de Mallorca o la cesión del Castell d'Alaró. Por otro lado, ha rechazado el reparto de menores migrantes no acompañados, asegurando que "no es una cuestión de solidaridad", sino que Mallorca no puede acoger a más menores por capacidad.

"En estos momentos tenemos un 1.150 por ciento de sobreocupación en nuestros centros ya que los menores migrantes no acompañados han aumentado durante estos últimos años un 650 por ciento", ha expuesto, agregando que el Consell no tiene recursos económicos, materiales, ni espacios para atender el reparto.

En esta línea, ha reiterado la petición de su equipo de gobierno al Gobierno de España para que solicite ayuda a Frontex para controlar la llegada de inmigrantes a la Isla. Igualmente, el presidente insular ha tratado con el Rey el reto que tiene Mallorca de gestionar el éxito turístico, en concreto, le ha expuesto el cambio del modelo de promoción turística impulsado por la institución insular y el "frente claro y contundente" contra la oferta turística ilegal.

También han abordado cuestiones de movilidad, por ejemplo, la regulación de la entrada de vehículos, cuya ley está tramitando el Consell. El presidente insular ha informado al Rey obre los "esfuerzos" por revertir la situación de atascos e inseguridad vial, con la creación de un plan de accesos, dotado con 164 millones de euros, y otras iniciativas como el Plan de Viales Cívicos y el Plan de Parkings Disuasivos.