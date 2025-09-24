La Fundación RANA celebra 20 años con un mercadillo solidario en Palma

La Fundación RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados) celebrará este sábado su tradicional mercadillo solidario en el Parc de la Mar (S’Hort del Rei), en Palma. Además, este año la entidad conmemora sus primeros 20 años de intenso trabajo en Baleares para la protección de la infancia frente al abuso sexual. Por este motivo, este miércoles su secretaria, Patricia Moliné, ha pasado por el programa 'Illes Balears en la Onda'.

"Tenemos que romper con el tabú. También se puede hablar de abuso sexual en un mercadillo", ha defendido Moliné en una entrevista concedida a esta radio. Los voluntarios de la organización han recogido y seleccionado durante un año los productos que se pondrán a la venta: desde ropa de segunda mano hasta bisutería y juguetes. También habrá una cantina con productos caseros y comida para todos los gustos.

La recaudación de fondos se destinará íntegramente a los trabajos de prevención del abuso sexual que realiza RANA en las escuelas de Baleares. También al soporte del tratamiento psicológico que ofrecen a los adultos que fueron víctimas durante su infancia.

La cita se celebrará en el Parc del Mar (Palma), el próximo sábado, entre las 9.00 y las 16.00 horas. Cabe recordar que la Fundación RANA fue galardonado en la categoría de Solidaridad en los Premios Onda Cero Mallorca.