Fundació Sant Joan de Dèu de Mallorca: "Necesitamos contagiar solidaridad"

La Fundació Sant Joan de Dèu Serveis Socials de Mallorca ha sido distinguida con el Premio Onda Cero Mallorca de Solidaridad 2026 por su compromiso sostenido con las personas más vulnerables de la sociedad mallorquina y por su enfoque humanista centrado en la dignidad, la autonomía y el acompañamiento integral, tal y como destaca en esta entrevista la periodista Elka Dimtrova.

Llegan a la radio para repasar la historia, servicios y retos de la fundación su gerente, Jaume Morell y su directora, Inmaculada Iglesias. Con diez años de trayectoria, la Fundació —vinculada a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, con más de 500 años de historia— ha atendido a más de 4.000 personas y 1.300 familias, principalmente con menores a cargo que han perdido su hogar como consecuencia de desahucios, la subida de los alquileres, procesos migratorios o situaciones de exclusión social, tal y como nos cuentan Morell e Iglesias en el programa Más de uno Mallorca.

El "sinhogarismo" es una realidad cada vez más frecuente que afecta también a familias con empleo, incapaces de acceder a una vivienda, según la directora de la Fundació Sant Joan de Dèu Serveis Socials de Mallorca. “No ofrecemos un alojamiento como si fuera un hotel, ofrecemos una casa. Cuando los niños se refieren a la Fundación como ‘su casa’, es cuando sabemos que lo estamos haciendo bien,” explica Iglesias.

La entidad trabaja en estrecha colaboración con las administraciones públicas y dispone de más de un centenar de plazas concertadas en dispositivos de acogida y pisos de transición en Palma, ofreciendo no solo alojamiento, sino también acompañamiento social personalizado, refuerzo educativo, atención a la infancia y apoyo para la recuperación de proyectos de vida. “Como entidad del tercer sector, nos toca estar donde la administración no llega y hacerlo con la máxima calidad, humanidad y respeto” admite Jaume Morell.

La solidaridad es un eje transversal del modelo San Juan de Dios, presente tanto en su vertiente social como sanitaria, según explican desde la Fundació. Programas no financiados por la administración, como actividades de ocio para menores o iniciativas como la tienda solidaria y sostenible MOSS, se hacen posibles gracias a la implicación de voluntarios, empresas colaboradoras y a eventos solidarios como la Magic Line, cuya próxima edición se celebrará el 19 de abril. “Necesitamos personas, empresas y equipos solidarios que nos ayuden a seguir ofreciendo una atención digna y humana a quienes más lo necesitan”, pide el gerente de la Fundació, Jaume Morell.

Por ello, el apoyo de empresas como Piñero, que patrocina la categoría de Solidaridad, es fundamental. “Hoy atendemos a muchas familias con trabajo que no pueden pagar un alquiler. Es una realidad alarmante que está afectando también a familias mallorquinas,” añade Inmaculada Iglesias en esta entrevista que se acerca un poco más a la labor de la Fundació Sant Joan de Dèu Serveis Socials de Mallorca, Premio Onda Cero Mallorca 2026 de la Solidaridad.

El premio, que se entregará el 16 de febrero en el Auditorium de Palma durante la gala de los XV Premios Onda Cero Mallorca, reconoce también la labor de los profesionales y voluntarios que hacen posible una atención basada en la hospitalidad, la humanidad y el compromiso social. Por ello, el aplauso del público deberá ser sonoro en un evento al que puede asistir el público general a través de las invitaciones gratuitas en la web del auditorium.