Los funcionarios del Estado destinados en Baleares tendrán equiparado el plus de insularidad al de Canarias

Esta actualización del complemento por residencia supondrá que los funcionarios destinados en Mallorca pasen de recibir entre 47 y 110 euros mensuales a percibir, independientemente de su categoría, 206 euros cada mes, mientras que en el resto del archipiélago ese incremento será de 410 euros al mes.

Europa Press | María Cortès

Illes Balears |

Cerca de un centenar de funcionarios del Estado en Baleares piden a Gobierno actualizar plus insularidad.
Cerca de un centenar de funcionarios del Estado en Baleares piden a Gobierno actualizar plus insularidad. | Europa Press

El Gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para actualizar y equiparar con Canarias el complemento de indemnización por residencia que perciben los funcionarios de la administración general del Estado destinados en Baleares.

Esta cuestión, han informado a Europa Press fuentes sindicales, viene recogida en el documento que el Ministerio de Función Pública ha ofrecido este miércoles a CCOO, UGT y CSIF para incrementar en un 10% el salario de los empleados públicos en el periodo 2025-2028.

Siempre según las citadas fuentes, la equiparación del plus de insularidad de los funcionarios estatales destinados a Baleares con el que perciben los de Canarias está "garantizado" y solo falta por aclarar los plazos en los que se realizará.

Esta actualización del complemento por residencia supondrá que los funcionarios destinados en Mallorca pasen de una horquilla de entre 47 y 110 euros mensuales a percibir, independientemente de su categoría, 206 euros cada mes.

En el resto de las islas del archipiélago pasarán de entre 65 y 122 euros mensuales a percibir 410 euros, siempre de acuerdo con las fuentes consultadas.

Está previsto que este jueves el secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares, Miguel Ángel Romero, ofrezca una rueda de prensa para valorar el acuerdo y dar más detalles sobre el mismo.

