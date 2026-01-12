POLITICA

Francesc Antich será nombrado hijo ilustre de Algaida

El reconocimiento tendrá lugar un año después del fallecimiento del expresidente del Govern y en el marco de las fiestas de Sant Honorat, que se celebran esta semana.

Europa Press

Illes Balears |

Francesc Antich, expresidente del Govern y presidente de la Autoritat Portuària de Balears
Francesc Antich, expresidente del Govern y presidente de la Autoritat Portuària de Balears | PSIB

El expresidente del Govern Francesc Antich, fallecido hace un año, será este sábado nombrado hijo ilustre de Algaida en un pleno municipal extraordinario.

El reconocimiento tendrá lugar, según ha informado el municipio, en el marco de las fiestas de Sant Honorat, que se celebran esta semana.

Uno de los momentos centrales será la Revetla, este jueves, que llenará la plaza del pueblo de fuego y ambiente festivo. Al atardecer tendrá lugar la suelta de cohetes, el pasacalle con los 'caparrots' y la banda de música, el encendido de los 'foguerons' con los dimonis de sa Cova des Fossar y la batucada 'Xicarandana Percussió, seguida de la tradicional torrada popular, y el baile con el grupo Càrritx y el correfoc.

El día siguiente, viernes 16 de enero, se celebrará la misa por el patrón, cantada por el Orfeón Castellitx. Los Cossiers de Algaida bailarán l'Oferta, uno de los elementos más emblemáticos del patrimonio inmaterial del municipio. Después de la misa, los Cossiers volverán a bailar ante la iglesia.

El pleno para nombrar a Antich hijo ilustre tendrá lugar el sábado a las 12.00 horas en la Sala Polivalente des Porrassar y será abierto al público. También se presentará un retrato oficial.

