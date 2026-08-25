Formentera aprueba el listado y el calendario de las pruebas selectivas para 16 plazas del servicio de bomberos

El Consell de Formentera ha aprobado el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos y ha fijado el calendario de las pruebas selectivas para 16 de plazas de funcionario de carrera en el servicio de bomberos.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, las 16 plazas corresponden a las ofertas públicas de empleo de 2024 y 2025 dotadas con fondos presupuestarios y que se cubren mediante el sistema de concurso-oposición por turno libre.

"No estamos hablando simplemente de cubrir plazas, sino de reforzar de manera estructural un servicio esencial para Formentera", ha señalado el Consell, que ha añadido que "incorporar 16 bomberos de carrera significa más estabilidad y una plantilla más preparada para dar respuesta a las necesidades de la isla".

La convocatoria fue aprobada por la Junta de Gobierno de diciembre de 2025. Ahora, un tribunal se constituirá el 31 de agosto y las pruebas selectivas comenzarán poco después.

La evaluación psicotécnica tendrá lugar el 4 de septiembre; las pruebas físicas el día 14 y, quien haya superado las fases anteriores, deberá afrontar las pruebas teóricas el 22 de septiembre.