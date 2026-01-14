Formación y futuro del sector de la restauración, protagonistas en la feria HORECA de Palma.

La novena edición de la feria de hostelería y restauración HORECA, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de febrero en Palma, potenciará la formación con clases, conferencias y talleres.

Además, el Foro HORECA, que se llevará a cabo en la Sala Palma, permitirá compartir conocimiento y experiencias basadas en la gestión y la rentabilidad de las empresas del sector. También se abordarán asuntos relacionados con la innovación, la sostenibilidad y el marketing. Así lo ha explicado este miércoles el director comercial de HORECA, José Luis Córcoles, en la presentación celebrada en el Ayuntamiento de Palma.

Por su parte, la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ayuntamiento de Palma, Lupe Ferrer, ha querido poner en valor la gastronomía y el producto local para convertir a "la capital balear en un destino para todo el año".

La feria de hostelería y restauración para los profesionales del sector se celebrará también en Ibiza del 4 al 6 de marzo, y en Menorca del 17 al 19 de marzo de este 2026. Asimismo, como cada año, el programa 'Más de Uno Mallorca' hará una programación especial desde la feria en la isla de Mallorca.