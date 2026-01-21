Fitur comienza con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Adamuz

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha comenzado este miércoles con un minuto de silencio por las 42 víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del domingo.

Las banderas ondean a media asta en el recinto, puesto que esta primera jornada de Fitur coincide con el segundo día de luto oficial decretado por el Gobierno tras la catástrofe ferroviaria. Hasta el libro de condolencias instalado en el pabellón de Andalucía se han acercado el ministro de Industria, Jordi Hereu; y el presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Baleares en FITUR

Las principales autoridades de Baleares, presentes en FITUR, también se han unido a este minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario, que ha hecho que se hayan cancelado los actos previstos fuera del recinto ferial de IFEMA.

Una feria en la que Baleares se muestra con un mensaje claro: la cultura será el eje de su estrategia turística, con el objetivo de atraer visitantes fuera de temporada alta poniendo en valor el patrimonio de las islas en un estand de más de mil metros cuadrados.