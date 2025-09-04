Los fisioterapeutas animan a cuidarse en una jornada de talleres gratuitos en Palma

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Baleares ha organizado una diada muy especial este viernes, 5 de septiembre. El colectivo acercará su trabajo y prácticas saludables al público general con el objetivo de animar a población a cuidarse.

Será este viernes en el Paseo del Borne de Palma, de 10 horas a 13 horas, en una jornada divulgativa y cercana a la calle, tal y como explica hoy en los micrófonos de Onda Cero la coordinadora del Colegio, Natalia Pérez.

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Baleares ha organizado un evento muy especial con talleres gratuitos para "cultivar la salud" y mejorar nuestra calidad de vida. El colegio, por tanto, asegura que su trabajo se dirige al público general y este año apuesta por ‘Avanzar con salud a través de la Fisioterapia’, el lema de la campaña presente.