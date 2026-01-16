Las fiestas de San Sebastià culminarán el 20 de enero con la tradicional Diada Ciclista

Las fiestas de Sant Sebastià, patrón de Palma, arrancan este viernes, 16 de enero, con las primeras actuaciones musicales en la plaza de España de Palma. Por ello, el centro de la ciudad sufrirá cortes de tráfico y modificación de algunas líneas de la EMT a partir de las 20.000 horas de este 16 de enero.

Los conciertos de Sant Sebastià arrancan en la plaza de España, con el inicio oficial del programa musical y el concierto de CrystalFighters como cabeza de cartel. Les acompañarán en el escenario artistas nacionales y locales como Guille & The Waves, DMASSO y Tebals.

'TARDEOS' EL SÁBADO

DJ Ángel Olivero, Aina Losange y Sideways protagonizarán el tardeo de Sant Sebastià el sábado, 17 de enero, en la plaza Joan Carles I de Palma. También habrá 'tardeo' en la plaza Major, que por su parte acogerá propuestas musicales como Gintonics Band, La Canción del Verano y Madison.

DIADA CICLISTA DEL DÍA DE SANT SEBASTIÀ

La 45º edición de la Diada Ciclista de Sant Sebastià, que se celebrará el martes, 20 de enero, incluirá actividades familiares, actuaciones musicales y el tradicional sorteo de premios. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado la programación del evento, que se celebra desde 1977 en el marco de las fiestas del patrón de la ciudad, junto a responsables de Onda Cero Mallorca, emisora oficial del evento.

La Diada Ciclista, que tendrá lugar a las 12.00 horas del próximo martes, partirá desde la plaza de Cort y finalizará en el palacio municipal de deportes de Son Moix, un recorrido urbano de seis kilómetros. A su llegada a Son Moix, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los participantes podrán disfrutar de una jornada festiva que incluirá actividades familiares, actuaciones musicales y el tradicional sorteo de premios. También se entregará un premio de 200 euros a los tres grupos más numerosos que participen en el evento.

Por segundo año consecutivo, el bicampeón olímpico y siete veces campeón del mundo Joan Llaneras será el embajador de la Diada Ciclista. Martínez ha señalado que su trayectoria "representa los valores del esfuerzo, la perseverancia y el compromiso con el deporte". Las inscripciones son gratuitas y permanecerán abiertas hasta el 18 de enero a las 14.00 horas. Actualmente ya hay más de 1.800 personas inscritas, una cifra que el alcalde ha considerado que demuestra el "elevado interés" que genera esta cita.

La inscripción incluye dorsal, un obsequio de CaixaBank, una braga de cuello del evento y la participación en el sorteo final. La recogida de dorsales y obsequios podrá realizarse previamente en Son Moix, el polideportivo municipal Germans Escalas, las piscinas municipales de Son Hugo y en los centros de El Corte Inglés. Entre las entidades colaboradoras se encuentran los clubes deportivos que entrenan en Son Moix como son el Azul Marino, el Palma Futsal, el Fibwi, el Palmer Basket y el MayurqaVoley Palma, que aportarán entradas para sus partidos. El RCD Mallorca, por su parte, ofrecerá una camiseta firmada y dos entradas.

También colaboran CaixaBank, El Corte Inglés, Bimont, Adema, Onda Cero y la Federación de Ciclismo de Baleares. Martínez ha puesto en valor la colaboración público-privada que permite desarrollar iniciativas culturales, deportivas y sociales en Palma. "Es clave para seguir organizando eventos de calidad, con una gran participación y un claro retorno social", ha subrayado. La directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, ha celebrado la elevada participación de familias y ha felicitado a la organización por el trabajo realizado.

Al acto de presentación también ha asistido el regidor de Deportes, Javier Bonet; el director general del área, David Salom; el gerente del IME, Miguel Ángel Bennasar; el regidor de Movilidad, Toni Deudero; y regidores de los grupos municipales del PSOE, Vox y MÉS per Palma. Asimismo, han estado presentes representantes de los colaboradores y patrocinadores, entre ellos el director de Relaciones Externas de El Corte Inglés, Antonio Sánchez; el presidente de Adema, Diego González, y Norbey Andrade, vicepresidente segundo de la Federación de Ciclismo.