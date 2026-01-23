Ferreries se promociona en Fitur como Pueblo Mágico

Ferreries ha presentado en Fitur su nueva estrategia turística, con la que busca ganar visibilidad y atraer visitantes fuera de los meses punta. El municipio menorquín se incorpora a la red estatal de “Pueblos Mágicos de España” y quiere aprovechar ese distintivo como escaparate para reforzar su oferta más vinculada a la naturaleza, la artesanía y la sostenibilidad.

El alcalde, Pedro Pons, explica en Onda Cero que el Ayuntamiento ha actualizado herramientas de promoción, como la web turística, y que, en paralelo, se trabaja para “cuidar” el pueblo: refuerzo del sistema de limpieza, mejoras de infraestructuras y puesta en valor de equipamientos como el Auditori de Ferreries, con programación durante todo el año, especialmente en invierno.

En el plano más experiencial, el municipio pone el foco en rutas senderistas y espacios naturales, además de su oferta cultural y patrimonial. Entre los reclamos, el alcalde destaca el Barranc d’Algendar y la conexión con enclaves conocidos como Cala Galdana, dentro del término municipal.

La estrategia, señala Pons, no pretende potenciar la temporada alta, sino ampliar el calendario turístico en primavera, otoño e invierno. En esa línea, el Ayuntamiento mantiene reuniones en Fitur con operadores y agencias vinculadas a la red de “Pueblos Mágicos” para la comercialización de paquetes y escapadas fuera de temporada.