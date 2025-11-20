La feria del empleo "Eserp Talent Fair" es una gran oportunidad para los jóvenes

La escuela de negocios ESERP organiza la trigésima quinta edición de su Feria de Empleo, consolidándose como uno de los principales encuentros entre talento cualificado y empresas líderes en Baleares. El evento reunirá a más de 100 empresas a nivel nacional, de las cuales más de 30 tienen presencia en Mallorca, con un total de 250 ofertas de empleo y prácticas profesionales.

A unas horas del evento, Onda Cero visita las instalaciones de la escuela de negocios con sede en Palma donde este jueves se pondrán en valor 250 ofertas de empleo en once sectores estratégicos. Será en el marco de la "Talent Fair" que organiza ESERP en Palma, en la Calle Jaume Balmes, 50 de Palma. Es un "regalo" para la isla de Mallorca, en palabras de su director José Alejandro Rodríguez, que ha atendido los micrófonos de 'Más de uno Mallorca' en compañía de Álvaro Cobarro, una de las voces de la radio que acompañará a la plantilla en la feria del empleo.

De hecho, 'La Brújula Illes Balears' se emitirá en especial en la tarde de este jueves desde ESERP Business School, justo después de celebrarse la feria. Allí escucharemos a alumnos y empresas participantes en este especio de encuentro y formación. Antes, sin embargo, responsables de la escuela como la profesora Cristina Nicolau cuentan los detalles en nuestro programa del mediodía para animar a la participación y explicar los nuevos perfiles laborales que buscan las empresas.

La cita contará con la participación de compañías de diversos sectores estratégicos para la economía como grandes cadenas hoteleras, Marketing y Social Media, servicios turísticos y restauración, clusters del sector lujo, retail, sanidad y medio ambiente, entre otros. Se busca talento cualificado y diversidad de perfiles, además de entrenar a los propios alumnos en la búsqueda activa de trabajo.

Una de las características distintivas de esta edición es la diversidad de niveles profesionales, con oportunidades que abarcan desde posiciones junior hasta executives y talento senior. Las empresas participantes conocen las competencias y la formación de los alumnos y jóvenes profesionales de ESERP, lo que facilita el ajuste entre oferta y demanda laboral. Por ello, la feria y la programación especial de Onda Cero Illes Balears desde la escuela de negocios este jueves es una oportunidad para acercarse a las necesidades del mercado laboral y a las aspiraciones de los candidatos.

La "Talent Fair" tendrá lugar este jueves, 20 de noviembre, entre las 17.00 y las 19:00 horas, con inscripciones previas en https://es.eserp.com/feriadeempleo.