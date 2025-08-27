Felanitx reforzará el dispositivo de seguridad para las fiestas de Sant Agustí.

El Ayuntamiento de Felanitx ha anunciado que reforzará el dispositivo de seguridad con motivo de las fiestas de Sant Agustí 2025, siguiendo "una línea similar a la del año pasado, dada su buena valoración y funcionamiento que tuvo".

Durante la mañana, los controles y la vigilancia estarán a cargo de la Policía Local de Felanitx, que desplegará más de 50 agentes para garantizar el buen desarrollo de las actividades y la seguridad ciudadana.

Además, habrá efectivos de la Guardia Civil encargados de controlar los accesos al núcleo urbano, según ha indicado el Consistorio en nota de prensa este miércoles.

Será a partir del mediodía cuando se sumen más efectivos de la Guardia Civil y de Tráfico, procedentes de Palma, que instalarán diversos puntos de control en los accesos al municipio.

El Ayuntamiento ha recordado "la importancia de usar los aparcamientos habilitados", situados en el Torrentó, el solar de la futura Escola Nova, el solar del futuro hospital, así como el nuevo aparcamiento situado en la entrada de Felanitx desde Campos o toda la zona del polígono de Son Colom.

Asimismo, se reforzarán los servicios de salida del TIB para facilitar el retorno seguro de los asistentes, aunque no se incrementarán los servicios de llegada.

En este sentido, desde la institución municipal se recomienda planificar la salida de Felanitx de forma escalonada para "evitar aglomeraciones y garantizar una movilidad fluida y seguro para todos".