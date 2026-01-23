La FEHM prevé que el 70% de los hoteles de Mallorca abra en marzo

El 70% de la planta hotelera de Mallorca estará abierta en marzo, un salto de 16 puntos respecto al año pasado, lo que confirma que la temporada turística arranca cada vez antes. Así lo ha explicado el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, en una entrevista en Onda Cero, donde ha defendido que “marzo es el nuevo mayo”.

Según la patronal hotelera, el cambio de calendario ya es estructural: alrededor de un 20% de los establecimientos permanece operativo todo el año y en febrero ya abre cerca del 40% de la oferta.

El presidente de la FEHM ha señalado, además, que uno de los grandes retos del destino sigue siendo el crecimiento del alojamiento no reglado. En su diagnóstico, una parte relevante de los visitantes se está canalizando fuera de la oferta turística regulada, lo que dificulta el control y la planificación y aumenta la presión sobre servicios e infraestructuras.

En cuanto a mercados, Vich ha indicado que el alemán llega más lento que a estas alturas de la temporada pasada, aunque sin datos todavía para hablar de una caída preocupante. Sobre Reino Unido, pese a un contexto macroeconómico menos favorable, el sector percibe una demanda que se mantiene sólida, y también observa estabilidad en el mercado estadounidense, además de expectativas por nuevas conexiones y el empuje de mercados como el polaco.

Respecto a precios, la FEHM prevé un 2026 de normalización en los destinos y productos ya consolidados, con subidas principalmente ligadas a reposicionamientos o mejoras de categoría derivadas de inversiones en los establecimientos.