Familiares y amigos de Fede Dorcaz piden ayuda para repatriar el cuerpo del cantante asesinado a Mallorca

El joven cantante y modelo asesinado en Ciudad de México el pasado 9 de octubre tiene a su familia "destrozada" y sin recursos económicos para traer el cuerpo de vuelta. Sus familiares y amigos esperan poder despedir a Fede Dorcaz en la isla que le vio crecer

Elka Dimitrova

Mallorca |

Los amigos de Fede Dorcaz, el cantante y modelo asesinado en México, que fue criado en Mallorca, recaudan dinero para la familia que no puede hacer frente a los gastos de traslado y repatriación del cuerpo. "Están destrozados y sin recursos", cuentan desde su entorno amigos de Mallorca.

El joven de 29 años y origen argentino, que residió en Palma, fue asesinado en un intento de robo el pasado 9 de octubre en Ciudad de México. Ahora su entorno se ha movilizado para recaudar los cerca de 30.000 euros necesarios para ayudar a la familia que sigue en Mallorca. Hoy ha explicado los detalles en Onda Cero Mallorca su amigo Carlos Durán, quien reconocía que Fede era una persona "sanísima, deportista, amable y y buena gente".

La iniciativa solidaria bajo el nombre JUSTICIAPARAFEDE reúne fondos económicos en una plataforma de Crowfunding que pueden encontrar fácilmente en la plataforma 'Gofundme'.

