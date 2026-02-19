Fallece en Palma un hombre después de haber sido reducido con una táser por su estado de nerviosismo

Un hombre ha fallecido este jueves en Palma después de haber sido reducido con un dispositivo de inmovilización eléctrico por parte de la Policía Nacional ante su estado de nerviosismo.

Según han informado desde el cuerpo policial, sobre las 04.15 horas se ha recibido una llamada de emergencia alertando que en un domicilio en Palma se encontraba un hombre muy alterado, gritando y rompiendo objetos.

Los hijos del hombre se han refugiado en casa de un vecino y, a la llegada de los agentes, el hombre continuaba agitado. Al no seguir las indicaciones de los agentes, uno de ellos ha utilizado el dispositivo de inmovilización eléctrico.

El hombre ha entrado en parada cardiorrespiratoria y los policías han comenzado las maniobras de reanimación solicitando la presencia de una ambulancia. Los sanitarios han continuado las maniobras pero no ha sido posible salvarle la vida.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación acudiendo al lugar junto con agentes de Policía Científica.