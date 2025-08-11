Sucesos

Fallece un hombre de 84 años ahogado en El Molinar de Palma

Un hombre de 84 años ha fellecido este domingo en la playa des Torrentó en El Molinar, Palma, tras ser sacado del agua en parada cardiorrespiratoria. A pesar de las maniobras de reanimación básicas y avanzadas aplicadas por un médico y los equipos del SAMU 061, el octogenario no ha podido ser reanimado.

Europa Press

Illes Balears | (Publicado 11.08.2025 09:08)

Ambulancia del SAMU 061
Ambulancia del SAMU 061 | GOIB

Un hombre de 84 años de edad ha fallecido este domingo ahogado en la playa des Torrentó en El Molinar, en Palma.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido en torno a las 11.16 horas, después de que el varón haya sido sacado del agua en parada cardiaca.

En el lugar donde han ocurrido los hechos se encontraba un médico que ha iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica al hombre, hasta la llegada de los recursos del SAMU 061.

Hasta la zona se han movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) del SAMU 061 y un vehículo de logística, que han sometido a maniobras de RCP avanzada al varón. El octogenario ha terminado sin embargo falleciendo al no recuperar pulso.

