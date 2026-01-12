"La facturación cae un 80% tras la eliminación de parking en el Paseo Marítimo de Palma", según los comerciantes

El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo (ACOIPAM), Manuel Jiménez, ha pasado este lunes por los micrófonos del programa 'Más de Uno Mallorca'. Después de que el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz, se haya mostrado abierto en Onda Cero Mallorca a proporcionar aparcamiento en la zona, Jiménez ha asegurado que ha "echado balones fuera".

"La facturación ha caído un 80% desde que se eliminaron las plazas de parking por las obras de remodelación", ha anunciado en una entrevista concedida a esta radio.

Además, ha sido muy crítico porque ha asegurado que el presidente de la APB se había comprometido a construir un aparcamiento subterráneo. "Ha sido un mazazo porque hemos tenido una paciencia infinita durante tres años de obras", ha defendido en esta radio. "Estamos totalmente decepcionados, pero no permitiremos que se hayan eliminado 1.200 plazas de aparcamiento", ha asegurado.

Según Jiménez, no es suficiente con la implementación de la nueva línea de los buses de la EMT (L30), la puesta en marcha del bus náutico o los parkings disuasorios. "Este verano queremos que puedan venir otras personas de la isla", ha insistido Jiménez. Asimismo, ha denunciado