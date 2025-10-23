Expertas en violencia sexual digital debaten en Palma cómo prevenir el acoso en redes

El número de denuncias por violencia de género presentadas en Balears en el segundo trimestre del año cayó un 0,4 %, con respecto al segundo trimestre del año pasado. Las víctimas de violencia de género bajaron un 3,4 por ciento en el archipiélago balear y los juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de guardia de las islas acordaron 465 órdenes de protección, según datos del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Aún así, Baleares sigue a la cabeza de la tasa de denuncias por cada 10.000 mujeres, solo superadas por Canarias, con 27,6 denuncias frente a las 33,7 del archipiélago canario; y muy por encima de la ratio nacional que está en las 19,2 denuncias por violencia de género por cada 10.000 mujeres, según los mismos datos.

En este contexto, la Delegación del Gobierno en Baleares celebra este jueves y viernes las II Jornadas sobre violencia sexual que, en esta ocasión, se centran en los riesgos presentes en entornos digitales. El evento, con el título 'Conectadas y seguras: estrategia contra la violencia sexual digital', lo organiza la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación y se celebra en el edificio Son Lledó del campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Allí participan ponentes como la experta en violencia sexual Elisa García-Mingo, quien hoy ha pasado por los micrófonos de Onda Cero. Advierte esta socióloga que las mujeres conectadas "no están seguras" hoy en día. Por ello, charlas y espacios de reflexión como éste son más que necesarios para "unir fuerzas" y buscar soluciones.

Con la ayuda de expertos en diferentes ámbitos como es el caso de García-Mingo, las jornadas abordarán cómo los entornos digitales pueden generar o intensificar situaciones de violencia de género. A pesar de los peligros y casos graves de violencia digital, las expertas confían en las nuevas generaciones. "Hay esperanza en la generación Z y Alfa", concluye esta experta en el tema desde la UIB.