Eserp Business School organiza en Palma su 35ª feria del talento

Como cada año, el evento más esperado por los alumnos de Eserp llega con grandes expectativas. De hecho, la feria del empleo se celebra de manera simultánea en las tres sedes de ESERP —Barcelona, Madrid y Palma—, abriendo sus puertas no solo al alumnado, sino a toda la comunidad profesional de cada ciudad.

El próximo jueves, 20 de noviembre, la sede de ESERP Digital Business School en Palma acogerá la 35ª edición de ESERP Talent Fair, la cita anual que se ha consolidado como punto de encuentro imprescindible entre empresas y talento joven en Mallorca. Hoy nos cuentan los detalles el director del centro en Mallorca, Jose Alejandro Rodríguez, la responsable de Talento, Ana Markova, y la responsable de Marketing, Amanda Albo.

Allí estará un equipo de Onda Cero Mallorca para contarles los detalles de una auténtica feria del talento y empleo con conexiones en directo para 'Más de uno Mallorca' y la emisión especial del programa 'La Brújula Illes Balears' desde la sede de la escuela. Eserp Business School en Palma abrirá puertas a partir de las 16.30 horas el jueves, 20 de noviembre, en la Calle Jaume Balmes, 50 de Palma.

La jornada combinará diferentes formatos pensados para maximizar las oportunidades de conexión y aprendizaje. Habrá presentaciones empresariales, seis compañías subirán al escenario del Speak Corner para darse a conocer y explicar qué perfiles profesionales están buscando y muchas más charlas.