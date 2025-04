Escarrer vuelve a cargar contra las 90.000 plazas de alquiler turístico del nuevo decreto: "Nos puede pasar factura"

El presidente de Exceltur y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha vuelto a cargar contra las cerca de 90.000 plazas de alquiler vacacional que el nuevo decreto turístico permitirá volver a poner en circulación, algo que ha considerado que podrá "pasar factura".

Así se ha pronunciado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación después de mantener una reunión con el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

Escarrer ha señalado que fue el propio Le Senne quien le solicitó mantener un encuentro, que finalmente se ha prolongado durante cerca de una hora y en la que han hablado del sector turístico y de la economía de Baleares.

Él, ha dicho, le ha expuesto algunas de sus inquietudes, de entre las que ha destacado las más de 90.000 plazas de alquiler turístico que antes estaban "en el limbo" y que el nuevo decreto turístico pactado entre el Govern y Vox permitirá poner en circulación.

De este modo, ha reiterado -como ya había hecho anteriormente en redes sociales y tribunas publicadas en prensa-, se ha perdido "una oportunidad única" para eliminar estas plazas.

"No estoy en contra del alquiler turístico, estoy en contra de un modelo turístico que aporta muy poco a la ciudadanía. Y sobre todo estoy en contra de todo lo que suponga ilegalidades: alquiler turístico ilegal, guías ilegales, taxis piratas, 'party boats'... Nos resta competitividad y nos da una imagen que tal vez no sea la más adecuada", ha considerado.

Escarrer, no obstante, ha evitado dar su opinión acerca del hecho de que haya sido el partido del que forma parte Le Senne, Vox, el que pactara con el Ejecutivo la posibilidad de recuperar estas plazas. "También votó a favor de no duplicar la ecotasa, que creo que lo único que hace es restar competitividad", ha respondido.

"Entre todos lo que tenemos es que definir el modelo turístico que queremos, y lo que no tiene sentido es que las plazas turísticas hoteleras en los últimos 10 años hayan aumentado menos de un 5% y sin embargo el alquiler turístico se ha disparado en más del 125%", ha lamentado. El alquiler vacacional -en el que ha insistido, no obstante, que cree-, ha concluido, "se ha desmadrado y hay que poner orden".

El consejero delegado de Meliá ha apuntado que desde el Govern no se pusieron en contacto con ellos antes de aprobar el decreto y ha desechado la posibilidad de que algunos aspectos pudieran modificarse durante su tramitación parlamentaria, como el de las plazas de alquiler vacacional.

"Yo creo que es una decisión tomada y nos puede pasar factura, sin lugar a dudas", ha sentenciado. Al abordar este y otros asuntos, ha apuntado, se ha puesto "de acuerdo al instante" con el presidente de la Cámara autonómica.

Preguntado acerca de si le gustaría mantener una reunión para abordar estos asuntos con la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho que lo haría "sin ningún problema".

"Creo que es una obligación de cualquier empresario estar cerca del sector público, y del sector público estar cerca del privado. Está claro que habrá cosas en las que estaremos de acuerdo, habrá cosas en las que no, pero el diálogo creo que es algo que debe imperar en todo momento", ha sostenido.

Romper la estacionalidad

Otro de los asuntos que ambos han abordado en la audiencia, ha concedido el hotelero, ha sido el modelo turístico por el que ha considerado que "entre todos debemos apostar", buscando segmentos de mercado que ayuden a "romper la estacionalidad".

"Todo el tema de congresos, convenciones, cultural, tema gastronómico, tema deportivo... Eso es en lo que realmente tenemos que seguir trabajando desde todas las instituciones", ha propuesto. En contraposición, se ha mostrado en contra de "turismo de desmadre" y de los "viajes de estudios, que de estudios tienen poco".

Aunque ha reconocido que estas políticas no son competencia del Parlament sino del Govern, ha subrayado la necesidad de "abogar por ello".

También ha puesto de relieve su preocupación por determinados mensajes que, ante la masificación, abogan por eliminar la promoción turística de Baleares. "No, no se trata de quitar la promoción. Lo que sí se trata es de promocionar los elementos que nos interesan, el turismo de calidad, que deje dinero y ayude a convivir a la ciudadanía", ha contrapuesto.

Sobre una eventual subida del impuesto de turismos sostenible (ITS) --que el PP pretendía llevar a cabo en el decreto, pero que finalmente ha postergado por la negativa de Vox--, Escarrer ha sostenido que "no tiene sentido" poner limitaciones en vez de "ordenar el modelo que queremos".

"Si se destinase ese impuesto turístico a temas relacionados con el medioambiente pues puede tener cierta justificación, pero no vemos que sea el caso. Por otro lado no vemos que se haya generado ninguna infraestructura. Basta ver la Vía de Cintura, está saturada en invierno, está saturada todo el año, no es un tema puntual del verano", ha apuntado.

El problema de la vivienda

Preguntado por la vinculación que en ocasiones anteriores ya ha hecho entre la oferta de alquiler vacacional y la falta de vivienda residencial a precios asequibles para sus empleados, el hotelero ha advertido que se trata de un asunto que también afecta a sectores como el de los servicios, a la sanidad o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"Creo que esas más de 90.000 plazas hubieran ayudad a aliviar. Pero el tema de la vivienda no es de los últimos años, es un tema de falta de planificación, probablemente desde hace más de 10 años, y entonces estamos pagando los frutos", ha valorado.

Ante esta situación, ha incidido en que una de las principales inversiones que la cadena Meliá ha tenido que realizar en Mallorca, Menorca e Ibiza ha sido para garantizar que sus empleados disponen de una vivienda. "Hoy en día, si no, es muy difícil poder captar ese talento que todos buscamos", ha reconocido.

Críticas al alquiler vacacional

También ha sido cuestionado acerca de las críticas vertidas por la patronal del alquiler vacacional, que le acusó de haber construido un "impero" a base de "devorar territorio, litoral y recursos públicos".

Escarrer ha reivindicado que hace 55 años que Meliá no construye un complejo hotelero en Baleares, y que lo único que han hecho ha sido reformar algunos de los que han ido adquiriendo en los últimos años para dotarlos de mayor categoría.

"La apuesta que se ha hecho es por el turismo de calidad y por un turismo que sea más respetuoso con la cultura local, con los residentes y que conviva mejor con todos nosotros", se ha defendido.

Las previsiones de Exceltur

El presidente de Esceltur ha avanzado que las previsiones de cara a esta temporada turística apuntan a una mejoría respecto al año anterior, aunque ha considerado que las previsiones todavía son "prematuras".

Asimismo, ha puesto el foco en los conflictos internacionales y disputas geopolíticas y en los posibles efectos que podrían tener en el turismo.