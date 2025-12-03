CIENCIA E INVESTIGACIÓN

El equipo balear del investigador Félix Grases patenta un tratamiento que ya se vende en farmacias

El científico Félix Grases, cuyo departamento de UIB fue Premio Onda Cero Mallorca, ha sido reconocido con el Premio Nacional a la familia de patentes de mayor repercusión

Elka Dimitrova

Illes Balears |

El investigador FèlixGrases ha recibido el Premio Nacional a la patente de mayor repercusión, "algo que asegurará recursos económicos para la investigación" del equipo de Grases, según nos ha reconocido el propio científico. El doctor del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud (Iunics) de la UIB Félix Grases e investigador del IdISBa ha recibido el Premio Nacional a la patente de mayor repercusión por su familia de patentes 'Lit-Control' para prevenir y tratar los cálculos renales. Lo ha contado él mismo en esta entrevista hoy en Onda Cero Mallorca.

En los micrófonos de 'Más de uno Mallorca', el científico cuyo trabajo también fue reconocido en los Premios Onda Cero Mallorca de 2023, también ha explicado cómo de importante es esta patente y el tratamiento que supondrá entre los pacientes. Se trata de una serie de complementos alimenticios y un medidor de pH urinario diseñados para prevenir y tratar los cálculos renales mediante el control del pH urinario, todos ellos licenciados en la empresa Devicare, según ha informado la UIB, donde Grases dirige el laboratorio de litiasis renal de la UIB y el primer banco de muestras renales del mundo.

Además, Grases avanza que en próximos meses, gracias a la financiación de su investigación, el equipo de la UIB espera tener resultados en la litiasis infantil para poder tratar también a los más pequeños, dado que la litiasis renal es una patología cuya incidencia en Baleares supera en cinco puntos la media nacional. En Baleares hasta un 16% de la población sufre o puede sufrir esta patología, cuya prevalencia afecta a edades cada vez más cortas.

