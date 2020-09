La EMT se compromete a devolver las vacaciones a los empleados y recuperará las líneas vigentes en marzo

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma se ha comprometido a devolver a los empleados las vacaciones de 2018 y 2019 que se consumieron durante el estado de alarma y recuperará las líneas que estaban vigentes en marzo.

Estos son dos de los puntos del preacuerdo que se ha alcanzado durante esta madrugada tras 12 horas de reunión entre los representantes de los trabajadores y la EMT para poner fin a la huelga indefinida.

Se trata de un principio de acuerdo que se presentará este miércoles a los trabajadores en dos asambleas a las 10.00 y a las 18.00 horas y que podría poner fin a la huelga.

Entre los cuatro puntos alcanzados en el preacuerdo, se contempla la devolución de las vacaciones que se consumieron durante el estado de alarma.

El concejal de Movilidad Sostenible, Francesc Dalmau, ha señalado que son los días que corresponden al periodo entre el 8 de abril hasta el 21 de junio. La devolución de estas vacaciones supondrá un coste de unos 700.000 euros para Cort.

Otro de los puntos del preacuerdo ha sido la reivindicación de incorporar los 140 nuevos conductores de la EMT. De acuerdo con Dalmau, esta incorporación vence en septiembre de 2022 y "contratar 140 personas hoy suponía un impacto de 8,5 millones de euros".

El regidor ha explicado que, a pesar de que las incorporaciones se están haciendo, la EMT ha asumido el compromiso de solicitar un informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para alargar esta fecha tope de incorporación de los conductores.

En caso de que no fuera posible y quedasen conductores sin contratar en septiembre de 2022, se permitirá tener 0,75 puntos de méritos en un nuevo proceso de oposición a los que no se hayan incorporado. Una modificación que, según Dalmau, no tendría ningún coste económico.

Por otra parte, respecto a la retirada de la modificación de las condiciones de trabajo del personal del taller de mecánicos, se ha acordado ir a un arbitraje en el Tribunal de Mediación y Arbitraje de las Islas Baleares (Tamib) para resolver si se está aplicando de forma correcta el convenio colectivo.

"El taller es el corazón de la EMT, sino funciona 24 horas 365 días al año no podemos garantizar un servicio público como toca", ha señalado.

Por último, el punto relativo a recuperación de las líneas de la EMT, Dalmau ha expresado la voluntad de que una vez haya pasado la pandemia del coronavirus se vuelva "al punto inicial de antes del estado de alarma".

En este sentido, el concejal ha explicado que se ha recuperado la Línea 1 y la Línea 2 y se prevé recuperar el próximo lunes la 19 e ir incorporando otras a lo largo del mes de octubre.

El ayuntamiento pide disculpas a la ciudadanía

Durante la rueda de prensa, el concejal Dalmau ha lamentado los efectos que ha supuesto la huelga sobre la ciudadanía, ha pedido disculpas y ha reiterado el compromiso del consistorio con la movilidad sostenible.

El concejal Dalmau ha insistido en que cumplir con el 100% de las reivindicaciones de los representantes sindicales era "inasumible" para Cort en estos momentos.

Asimismo, ha agradecido el trabajo realizado por el equipo negociador y por el alcalde de Palma, José Hila, de quien ha destacado que "ayudó a entender posturas". "Llevamos dos meses intentando hacerles entender que la situación no era la mejor para plantear este tipo de reivindicaciones", ha indicado.

Los trabajadores tienen que ratifican en asamblea el acuerdo a lo largo de este miércoles. Si lo rechazan, la huelga indefinida seguirá el día 24.