Las empresas del sector industrial de Mallorca necesitan más ayuda para modernizarse

Las empresas de las islas necesitan ayuda institucional para avanzar en su conversión tecnológica y en su modernización. No todas son capaces de implementar las nuevas herramientas como la IA, según un estudio reciente de la UIB y algunas patronales empresariales reclaman más colaboración público-privada.

Es el caso de la Asociación de Industriales de Mallorca Asima que organiza este martes, 25 de noviembre, un encuentro sobre competitividad empresarial en Palma, en el Antiguo Parque de Bomberos del polígono Son Castelló, en el marco de las Jornadas Asima Innova. Su recién nombrada directora Ana Reguera, ha insistido hoy en los micrófonos de Onda Cero en el cambio que afrontan las empresas en el cierre de este año 2025. "No ha sido un año malo y las empresas del sector industrial seguirán trabajando para un 2026 aún mejor", resume Reguera, preguntada por el momento actual.

La directora de Asima y de la Fundación Asima, además, afronta una nueva etapa al frente de la asociación de industriales de Mallorca, centrada en resolver algunos “viejos nuevos” problemas, como la movilidad. Los industriales de Mallorca piden más plazas de parking y aparcamientos disuasorios en los alrededores de los polígonos Son Castelló y Ca'n Valero con buses lanzadera para transportar a los trabajadores. Desde su nuevo cargo, Reguera buscará reforzar la colaboración con las empresas asociadas, "potenciar el valor del asociacionismo y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo industrial sostenible de Mallorca", según la propia asociación.