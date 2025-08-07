Los empresarios de playa de Mallorca atribuyen a la subida de precios y a la turismofobia una caída de ingresos del 20% en julio

La Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo-Terrestre de Mallorca (Adopuma) ha hecho un balance negativo de lo que va de temporada turística alertando de un descenso del 20 por ciento de los ingresos en julio en comparación con el mismo mes de 2024.

En una nota de prensa, la asociación ha señalado que marzo ya fue "adverso" a causa de las lluvias, que redujeron el uso de los servicios de playa, y que la recuperación no se ha materializado.

Según el presidente de Adopuma, Onofre Fornés, desde el inicio de la temporada la evolución ha sido negativa. "Ingresos reducidos, mayores costos operativos y una demanda contenida en servicios clave, como hamacas y tumbonas, han afectado a la facturación, por ejemplo en zonas como la Playa de Muro y Can Picafort", ha expuesto.

En este sentido, ha apuntado que el turista de playa, que es el usuario habitual de chiringuitos, tumbonas y sombrillas, suele ser de gasto medio, de modo que el "importante" aumento de los precios hoteleros y de los vuelos han limitado su capacidad de consumo en servicios complementarios.

Además, para Fornés, a esto se han sumado "los irresponsables mensajes negativos contra el turismo" que, a su parecer, "están deteriorando" la percepción del destino y repercuten directamente en los ingresos del sector.

Según Adopuma, en julio los establecimientos de playa han operado con baja ocupación, los restaurantes por debajo de sus expectativas, mientras que el incremento de los costes de personal y mercancías "ha tensionado la rentabilidad" de los negocios. A principios de agosto, la ocupación continúa por debajo del "nivel óptimo", han agregado.

Se trata de una realidad que desde la asociación han asegurado que también se refleja en las actividades náuticas, donde se percibe "claramente" un turista más cauto con el gasto, especialmente en mercados clave como el alemán.

Desde la asociación han señalado que concesionarios de actividades náuticas en zonas como Cala Millor han detectado que muchos turistas esperan hasta el último día de vacaciones para contratar actividades, lo que muestra, a su criterio, una "clara contención" en el gasto respecto a temporadas anteriores.

Fornés ha remarcado que esta situación "contrasta con la imagen generalizada de una temporada turística de éxito". "Aunque la ocupación hotelera pueda ser elevada, la demanda por servicios complementarios muestra una tendencia a la baja que afecta de lleno a un tejido empresarial que genera miles de puesto de trabajo directos al año", ha dicho.

Con todo, la asociación ha reclamado a las autoridades que adopten medidas para controlar la subida de los precios turísticos, contrarrestar la turismofobia y preservar el poder adquisitivo del turista tradicional para garantizar la viabilidad del sector y la calidad del destino.