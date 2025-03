El empresario mallorquín, acusado por una presunta estafa inmobiliaria, se acoge a su derecho a no declarar: "Que dé la cara"

El empresario mallorquín acusado por una presunta estafa inmobiliaria con casas modulares se ha acogido este martes a su derecho a no declarar en una de las causas abiertas en su contra en el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Inca (Mallorca). El empresario mallorquín no ha querido hacer ninguna declaración ni dentro ni fuera del juzgado. Tras comparecer durante la apertura de diligencias previas, ha salido por la puerta de atrás. Todo ello tras la denuncia por lo penal de uno de los afectados, a quien el empresario debería hasta 60.000 euros por un adelanto de una casa que nunca llegó a construirse.

Tras la citación, Rafel ha confirmado a Onda Cero que el empresario mallorquín se ha acogido a su derecho a no declarar, por lo que le acusa de "dilatar el proceso judicial". Además, ha asegurado que su abogado "va a presentar alegaciones". Por este motivo, se siente "desamparado" por la justicia, y lamenta que "pasarán muchos años hasta que el juez abra juicio oral y le siente en el banquillo".

En este sentido ha pedido al empresario mallorquín que "dé la cara de verdad", así como ha querido reconocer su sufrimiento personal. "Yo me he quedado sin casa y él se ha ido tan tranquilo", ha declarado."Es un gran estratega y un mentiroso, pero si no lo es, que lo demuestre con pruebas en los juzgados", ha asegurado en declaraciones a los medios. "No estamos protegidos", ha insistido Rafel, que asegura haber perdido "las ganas de vivir".

Trabajadores y afectados reclaman su dinero

Además de los propietarios de las viviendas, también hay otros afectados, como trabajadores autónomos a quienes les debería el dinero de final de obra. Es el caso de un yesero, que reclama 20.000 euros por dos obras en Ses Covetes y Alcúdia, que lo ha denunciado por lo civil y tiene el juicio el próximo mes de noviembre. Así nos lo ha contado en Onda Cero: "Va engañando a la gente. Tenemos un juicio en noviembre de una cantidad bastante elevada, que me hizo casi hace hacerme insolvente". Asimismo, ha añadido que le gustaría "recuperar algo, incluso hablar con él y llegar a un acuerdo, pero nunca me ha contestado".

Además, el empresario mallorquín se enfrenta a una demanda colectiva por lo penal, con decenas de afectados. Cabe recordar que empresario mallorquín, que actuaba detrás de empresas como Modular Haus y Design Modular Haus, solicitaba el 10% del presupuesto para construir las viviendas, pero dejaba la construcción a medias.