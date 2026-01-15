AVERÍA EN PALMA

Los edificios afectados por la avería de una tubería de la carretera de Manacor recuperan el suministro de agua

No obstante, la entrada a Palma por la calle Manacor sigue cerrada por trabajos de Emaya

Europa Press | Redacción

Palma |

Reventón de una tubería en Palma
Restablecido el servicio de agua en Avenida Alemania de Palma, tras el reventón en una tubería | Europa Press

Los ocho edificios afectados por la fractura de una tubería de agua potable de la carretera Manacor, en Palma, han recuperado el suministro después de unas seis horas de incidencias este miércoles. La avería se ha producido la mañana de este miércoles y los operarios de Emaya la han resuelto sobre las 13.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Palma.

La incidencia, ocurrida en una tubería de agua potable de la entrada a Palma por la carretera de Manacor, en las inmediaciones de la rotonda de Can Blau, ha afectado al suministro que reciben ocho edificios de la zona. No obstante, cuatro de ellos disponen de aljibe y, por lo tanto, no han visto restringido el uso hídrico. Todos los inmuebles han recuperado ya el suministro.

Un equipo de la empresa Aglomsa se ha desplazado a primera hora de la mañana de este jueves a la zona afectada para reparar los desperfectos ocasionados en el asfalto a causa de la incidencia.

Mientras tanto, y hasta que los operarios no finalicen sus tareas, la circulación de vehículos seguirá restringida a dos de los cuatro carriles de este tramo de la calle Manacor, a la altura del número 140 de la vía. Por ello, la circulación en dirección a Palma por la carretera de Manacor está cortada provisionalmente.

