Drones y rastreos en redes sociales, los dispositivos de Baleares para detectar fiestas ilegales hasta el día de Reyes

El Govern utilizará cuatro drones y realizará rastreos en redes sociales para identificar fiestas ilegales durante el puente de diciembre y las vacaciones de Navidad, hasta el día de Reyes, según ha anunciado este miércoles la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro.

Estos drones, que actualmente se utilizan para el rescate de personas, cubrirán las cuatro islas y funcionarán como "objetos complementarios" a los efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, mientras que los rastreos en redes sociales facilitarán a los agentes la identificación de fiestas organizadas con antelación.

Aunque la consellera no ha podido adelantar en qué zonas estarán estos drones, para así garantizar la seguridad de este dispositivo de vigilancia, sí que ha apuntado que estos aparatos circularán "sobre las cuatro islas, durante todas la Navidad y todos los festivos, por las mañanas, tardes y noches".

"Evidentemente, no se puede entrar en un domicilio particular sin un orden judicial, pero los agentes han podido encontrar alternativas para detectar incumplimientos sin invadir el domicilio", ha manifestado en una rueda de prensa Castro, quien ha precisado que el rastreo en redes sociales facilitará esta tarea.

"A todos los preocupa no celebrar esta Navidad como lo solemos hacer, pero sabemos como puede cambiar la situación si no se respetan las medidas", ha dicho la consellera. "Sabemos que estamos pidiendo un esfuerzo extraordinario a la población, pero no podemos bajar la guardia", ha dicho Castro.

"La mayor investigación es la de cada uno de los ciudadanos"

Por su parte, la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha remarcado que "los agentes pueden tocar una puerta, pueden vigilar y pueden investigar", aunque ha precisado que "la mayor investigación es la de cada uno de los ciudadanos", "pues la pandemia mata, y esto es una evidencia".

"Si alguien considera que una fiesta paga la muerte de decenas de personas, ante esta aberración, nos mantendremos vigilantes", ha asegurado Calvo, quien también ha subrayado que el incumplimiento de las medidas establecidas a consecuencia de la pandemia del coronavirus, "condena a todos los ciudadanos".

"Quien incumpla estará atentando contra su vida y la de los demás"

"No habrá un agente detrás de cada persona, pero es importante que seamos conscientes de cuántas vidas tenemos que perder hasta volver a la normalidad que teníamos antes", ha dicho la delegada. "Hay que ser consciente de que quien incumpla las normas estará atentando contra su vida pero, sobre todo, contra la de los demás", ha añadido.

Por otra parte, la consellera ha indicado que desde julio y hasta el 30 de noviembre se ha realizado un total de 966 inspecciones por incumplir las normas, de las cuales 550 se registraron en Mallorca, otras 239 se pusieron en Ibiza, mientras que Menorca sumó 140 multas y Formentera alcanzó las 37.

En cuanto a las denuncias, el Ejecutivo ha registrado un total de 4.745 actas, de las cuales 4.191 corresponden a particulares y las 596 restantes son para establecimientos. Actualmente, ya se han tramitado 332 de estos expedientes, cuyas sanciones han ascendido hasta los 703.658 euros.

Del total de expedientes tramitados, 315 corresponden a infracciones leves, de las cuales 183 se registraron en Mallorca, otras 119 tuvieron lugar en Ibiza, mientras que las 13 restantes fueron en Menorca. El monto total de estas infracciones leves suma hasta 103.606 euros.

Del resto de expedientes, 11 fueron graves, con cinco faltas en Mallorca, tres denuncias en Ibiza, dos actas en Menorca y una última en Formentera, que ascienden a un total de 80.050 euros. Mientras que las faltas muy graves han sido seis, cuatro de ellas en Mallorca y las otras dos en Ibiza, con una suma de 520.002 euros.

Multas

Asimismo, ha recordado que las reuniones con más de seis personas y hasta 15 son infracciones leves, con multas de hasta 3.000 euros; las quedadas con más de 15 personas y menos de 100 son faltas graves, con multas de entre 3.001 euros y 60.000 euros, y las de más de 150 personas son faltas muy graves, con multas de hasta 300.000 euros.

Además, la consellera ha señalado que organizar una fiesta puede suponer una sanción de hasta 60.000 euros, pero ha remarcado que los participantes también pueden ser multados con faltas de entre 3.000 euros y 60.000 euros. "La infracción no es solo organizar la fiesta, sino también participar", ha dicho.

En cuanto al cierre de establecimientos como medidas cautelares, el Govern ha cerrado un total de cuatro locales en el archipiélago, de los que dos están situados en Mallorca, una está en Ibiza y el último se encuentra en Formentera. Las infracciones corresponden al uso de la mascarilla, a la falta de distancia y al horario de cierre.

Inspecciones de la Policía Nacional y controles de la Guardia Civil

Por su parte, la delegada del Gobierno ha apuntado que la Policía Nacional ha sumado un total de 564 dispositivos, con 264 inspecciones, mientras que la Guardia Civil ha montado un total de 863 puntos de verificación, además de la realización de uno 722 controles.

Tanto la delegada del Gobierno como la consellera han destacado la labor de los ayuntamientos de Baleares durante la pandemia, pues consideran que los equipos municipales "soportan un estrés adicional", según ha asegurado Calvo, pues "conviven de forma más directa con la población".

Así, el presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), Toni Salas, ha manifestado que los consistorios están disponibles "al 100 por cien" para colaborar con otras instituciones y ha agradecido al Govern y a la delegación de Gobierno que "ofrezcan los dispositivos necesarios".