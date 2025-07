'El Drac de na Coca' de Ricard Chiang ya "nada" en el Parc de la Mar de Palma

El artista Ricard Chiang ha donado al Ayuntamiento de Palma la escultura 'El Drac de na Coca', una pieza flotante de tres metros de longitud y unos 150 kilos de peso que ya se encuentra instalada en el Parc de la Mar y que evoca la leyenda popular del dragón que recorría las alcantarillas de la ciudad.

Según ha declarado en rueda de prensa el alcalde de Palma, Jaime Martínez, esta obra "unifica toda una serie de cosas" como la cultura, la historia y las tradiciones locales y ha agradecido la iniciativa del artista y su donación a la ciudad. "Gracias a la iniciativa de Chiang podemos rememorar y recuperar esta figura para que forme parte de la imagen de la ciudad", ha señalado.

La aparición de la escultura en el lago del Parc de la Mar generó gran expectación hace dos semanas, cuando varios turistas alertaron de la presencia de lo que parecía un cocodrilo nadando en el agua. Pronto se desveló que se trataba de la iniciativa de Chiang. "Produjo casi el mismo efecto que tuvo en su día, en el siglo de XVII, cuando el 'drac' se paseaba por estas callejuelas de Palma", ha señalado el alcalde.

La escultura, anclada con cadenas de acero inoxidable, está hecha con mortero tixotrópico, un material específico para agua salada. "No es un mortero normal y corriente, ya que dentro lleva un tubo de PVC, lo cual es una ingeniería algo extraña", ha explicado Chiang sobre el proceso técnico. "Me lo he inventado totalmente, veremos si dura o no", ha añadido.

El artista ha relatado que la idea surgió de manera espontánea. "Al principio, lo que quería era hacer una escultura y presentarla en TikTok, con cero presupuesto y un móvil", ha afirmado. Fue esa "ocurrencia loca", según ha dicho, la que acabó desembocando en una propuesta formal al Ayuntamiento.

El procedimiento completo ha durado aproximadamente un año. "No sabía cómo tenía que hacerlo, no lo había hecho nunca, por lo que fue algo arriesgado", ha confesado el artista, quien ha subrayado que el proceso se basó en ensayo y error y en una fuente de intuición personal. "Con la intuición he conseguido que hasta el nivel de flotación sea el correcto", ha añadido.

Respecto a los materiales, ha indicado que, salvo el mortero específico que compró en Teruel, el resto fue elaborado de forma artesanal con "materiales asequibles de construcción". También ha destacado que el enfoque directo e innovador de presentar el proyecto a través de TikTok ha sido parte fundamental del proceso.

El alcalde ha enmarcado esta instalación en la estrategia de convertir Palma en una capital cultural de referencia. "Es una pieza más de esta ciudad cultural como es Palma, que queremos que sea referencia de cara a 2031", ha asegurado.