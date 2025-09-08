Dos pateras más elevan a 24 los migrantes rescatados este lunes en Formentera y Mallorca

Dos pateras más llegadas a Formentera y a Mallorca han elevado finalmente a 24 el número de personas migrantes que han sido rescatadas este lunes tras llegar en patera a la comunidad. En concreto, otras 13 personas de origen magrebí han sido rescatadas al sur de Formentera, con lo que ya son 19 las personas interceptadas en la Isla tras llegar en patera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 07.16 horas una segunda patera con 13 personas de origen magrebí ha sido localizada a cinco millas al sur de Formentera. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han participado en el operativo.

Horas antes, a las 02.00 horas, otra embarcación con seis migrantes de origen magrebí ha sido interceptada a una milla al sur de Formentera. Por otro lado, también este lunes, a las 06.46 horas, se ha procedido al rescate de cinco personas de origen magrebí en Cala Galiota, en la Colonia Sant Jordi.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, en esta operación han participado agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Ses Salines.