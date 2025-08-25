Dos heridos, uno crítico y otro grave, tras una agresión en Magaluf

Dos hombres han resultado heridos, uno crítico y otro grave, este domingo, tras una agresión en Magaluf (Calvià, Mallorca).

Según ha comunicado el SAMU 061 a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido a las 05.42 horas en la parte trasera de un hotel de esta localidad turística, en la calle Greco.

El SAMU 061 ha recibido una llamada a través del 112 que informaba de una agresión a varias personas.

Hasta el lugar donde han ocurrido los hechos, el SAMU 061 ha movilizado a dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) y una de Soporte Vital Básico (SVB), que han asistido a los dos hombres, de entre 40 y 55 años, politraumatizados tras una agresión.

Los dos heridos han sido finalmente trasladados al Hospital Son Espases, uno de ellos en estado crítico y otro en estado grave.