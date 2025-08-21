Los docentes de Baleares recibirán un aumento del 0,5% en su sueldo

La Conselleria de Educación y Universidades aplicará en la nómina del mes de agosto de 2025 el incremento adicional del 0,5 por ciento en las retribuciones del personal docente público, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto ley 4/2024 y del acuerdo aprobado por el Consell de Govern el pasado 11 de julio.

En el caso concreto del personal docente público, 17.961 personas, el abono de este incremento supondrá un coste total en atrasos de algo más de cinco millones de euros, correspondientes al período comprendido entre enero de 2024 y julio de 2025.

Este incremento, que se suma al dos por ciento ya aplicado a partir de enero de 2024, responde a la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los empleados públicos ante la evolución del índice armonizado de precios de consumo (IPCA).

Según los datos certificados por el Instituto Nacional de Estadística, la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 ha sido del 12 por ciento, mientras que el incremento retributivo fijo acumulado ha sido del ocho por ciento, lo que activa la aplicación de este incremento adicional.

Abono del 2,9% a partir de septiembre

Además, cabe recordar que a partir del mes de septiembre de 2025 la Conselleria abonará de oficio el 65 por ciento del importe correspondiente a la devolución del 2,9 por ciento de las retribuciones complementarias al personal docente afectado, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El 35 por ciento restante se abonará en febrero de 2026. Esta medida supone un desembolso total de unos 35 millones de euros y afecta a aproximadamente 19.450 docentes, incluyendo los importes dejados de abonar durante los años 2021 y 2022 (además de los intereses legales correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022), así como los atrasos correspondientes a los años 2023 y 2024.

Los importes correspondientes al año 2020 que quedaron pendientes de pago y que no se incluyeron en la ejecución de la sentencia, serán abonados durante el primer semestre de 2026.