Director de ESERP en Palma: "Las personas a través de la formación van a cambiar el mundo"

Termina la 35ª Eserp Talent Fair, la feria del talento que organiza la escuela de negocios, y en Palma el centro educativo ha batido récord de participación. Más de 200 estudiantes han acudido este 20 de noviembre a sus instalaciones para entrevistarse con algunas de las empresas presentes que ofrecen contratos 'junior' y 'senyor'.

La búsqueda activa de empleo ha empezado pronto para los alumnos de ESERP Business School en Palma, ya que muchos ya realizan prácticas o van con el objetivo de encontrar su futuro empleo con "buenos horarios y sueldo", según nos contaban algunos de los candidatos el día de la cita.

El director de ESERP en Palma, José Alejandro Rodríguez, termina una de las citas más importantes del año cansado, pero muy satisfecho, junto a Sofía Molina, responsable de admisiones, que "se conoce a todos los alumnos", según nos cuentan los dos. Ahora bien, la reflexión que deja Rodríguez entre otras, merece la pena ser escuchada: "Las personas a través de la formación van a cambiar a las empresas y también al mundo, así que formación es la herramienta para hacerlo."