Directivos de Baleares: "Para contratar buscamos actitud positiva, lo demás, se aprende"

La sede de ESERP Business School en Palma ha acogido la 35ª edición de la ESERP Talent Fair, un encuentro que ha reunido a más de 150 estudiantes y 100 empresas estratégicas para la economía balear. Durante la jornada, los asistentes han tenido acceso a 250 ofertas de empleo y la oportunidad de establecer un primer contacto con el mundo laboral.

En la tertulia organizada por Onda Cero Illes Balears, dentro de la cobertura especial que ha cubierto la feria de talento, compañías como Allsun Hotels representada por Gustavo Guidobono, director de operaciones.Licores Moyá representada por Toni Rosselló, Coordinador de alimentación y gestor de Grandes Cuentas y Durán representada por su director de Recursos Humanos, Raúl Pérez. coincidieron en que la actitud y las soft skills son hoy más determinantes que la formación técnica. “La actitud positiva y la flexibilidad son clave; todo lo demás se aprende”, subrayó Gustavo Guidobono, director de operaciones de Allsun Hotels.

Los empresarios también destacaron la necesidad de adaptarse a un mercado laboral cambiante, donde los candidatos seleccionan a las empresas tanto como las empresas a ellos. Factores como la motivación, la flexibilidad horaria y la alineación con los valores corporativos se han convertido en prioridades para las nuevas generaciones.

El encuentro confirma que atraer talento no solo depende de las ofertas laborales, sino también de ofrecer proyectos con propósito y oportunidades reales de crecimiento. Una cita que refuerza el compromiso de las empresas y centros educativos con el futuro profesional de los jóvenes en Baleares.