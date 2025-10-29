SUCESOS

Diez detenidos en Mallorca en una operación contra el blanqueo de capital

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales ha sacudido este miércoles Mallorca con la detención de diez personas y la realización de 18 registros en varios municipios de la isla

Redacción

Palma |

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desplegado este miércoles una nueva fase de la operación Enroque Bal - Manso, que se salda, por el momento, con diez personas detenidas y 18 registros en distintos puntos de Mallorca.

Según han informado fuentes de ambos cuerpos, el operativo forma parte de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario y que tuvo su origen a principios de agosto. Los registros se están llevando a cabo en Palma, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Cala Ratjada y Son Servera.

En el dispositivo participan unidades de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Guías Caninos y medios aéreos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Durante la operación se han intervenido diferentes cantidades de droga y dinero, aunque no se ha especificado el volumen exacto. Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones o incautaciones en las próximas horas.

