Detenidos tres presuntos testaferros por su implicación en la red de narcotráfico de Mallorca

La Policía Nacional ha detenido a otras tres personas por su presunta vinculación con la trama de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico que fue desarticulada hace dos semanas en Mallorca.

Según ha podido saber Europa Press de fuentes de la investigación y ha avanzado este martes el diario 'Última Hora', se trataría de tres personas que habrían actuado como testaferros.

En el operativo desplegado en el marco de la causa que sigue secreta y dirigida por el Juzgado de Instrucción 7 de Palma se han intervenido, además, unos 90.000 euros.

Cocaína y hachís

Cabe recordar que la organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales desarticulada hace dos semanas en Mallorca introducía cocaína y hachís desde el norte de África a bordo de embarcaciones neumáticas de gran potencia.

Primero concertaban un punto de recogida en algún lugar del Mediterráneo, donde realizaban el transbordo de los estupefacientes desde las conocidas como 'gomas' a otras embarcaciones. De allí llevaban la mercancía hasta Ibiza, donde la almacenaban un tiempo hasta trasladarla al resto de Baleares y a la península.

La operación conjunta, según información de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se saldó inicialmente con la detención de 15 sospechosos. Entre ellos se encuentran el supuesto cabecilla de la banda y líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales y el abogado Gonzalo Márquez.

Todos ellos están acusados de formar parte de una organización criminal mallorquina conectada con otras de carácter transnacional y dedicada a la introducción de sustancias estupefacientes en España y el blanqueo de capitales.

El pasado septiembre los investigadores intervinieron un cargamento de 200 kilos de hachís procedente de Ibiza que supuestamente iba a ser recibido por los miembros de la banda en Palma. Además, los sospechosos estarían relacionados con la incautación de varias toneladas de hachís.

El pasado 9 de julio, además, se intervinieron en el puerto de Valencia 675 kilos de cocaína que previamente había sido recogida en el Mediterráneo y trasladada a la mayor de las Pitiusas, donde fue almacenada unos días antes de poner rumbo a la península y a otros países europeos.

1,4 millones de euros y 11,3 kilos de cocaína

La operación, bautizada como 'ENROQUE BAL, MANSO y PRIMO', entró en fase de explotación el pasado lunes, cuando agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil efectuaron 13 registros en Palma, Marratxí, Binissalem, Inca, Pollença, Llucmajor, Sencelles y Sóller. Uno de ellos fue en el despacho del letrado detenido, ubicado en el Paseo Mallorca de la capital balear.

En ellos se han intervenido 1,4 millones de euros, 11,3 kilos de cocaína, un centenar de plantas de marihuana, cuatro armas de fuego con numerosa munición, silenciadores, dos armas de fogueo, ocho coches, dos motocicletas, una moto de agua, seis relojes de lujo y cuatro obras de arte.

A todo ello hay que añadirle las cantidades de droga incautadas en las fases anteriores de la investigación, que suman 675 kilos de cocaína y varias toneladas de hachís.