Los detenidos en Mallorca en el operativo contra el blanqueo de capitales pasan esta tarde a disposición judicial.

LEER MÁS Detenido el exjefe de Estupefacientes de la Policía en una macrooperación contra el blanqueo en Mallorca

Los más de diez detenidos en la operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mallorca contra el blanqueo de capitales pasarán en la tarde de este miércoles a disposición judicial.

Las pesquisas están dirigidas por un Juzgado de Instrucción de Palma, cuyo titular ha decretado el secreto de sumario, y el sigilo ha sido el protagonista de las actuaciones de los últimos días. No se ha precisado el número de detenidos, entre los que figura el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales, ni el número de registros.

El arresto del que fuera jefe del Grupo II de Estupefacientes de Mallorca se ha desarrollado en el marco de la operación que la Policía Nacional y la Guardia Civil desarrollan desde este lunes contra el blanqueo de capitales en distintos puntos de Mallorca, entre ellos Palma.

La operación explotó la mañana de este lunes y también ha dejado múltiples registros en distintos municipios de la isla. Al menos uno de ellos ha sido en un despacho de abogados. Uno de los puntos en los que se centró el despliegue policial fue el número 8 del Paseo Mallorca de Palma, donde precisamente se ubica en despacho de abogados.

Varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional efectuaron un registro en el mencionado edificio y han intervenido varias cajas con efectos y documentación.