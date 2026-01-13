Detenido un hombre en Palma por la muerte de su pareja hace casi un año

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como supuesto autor de la muerte de su pareja sentimiental, ocurrida en febrero de 2025, hace ahora casi un año.

El arresto tuvo lugar este lunes, once meses después de la muerte de la mujer, que entonces se consideró que había sido por causas naturales, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La hipótesis que se barajó entonces que la mujer, de unos 30 años, hubiera fallecido debido a una intoxicación, según han detallado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas.

No obstante, los resultados de la autopsia arrojaron que la muerte, ocurrida en su domicilio, podría haber sido provocada por la acción de otra persona.

Los agentes del Grupo de Homicidios abrieron una investigación y el lunes finalmente dieron con el sospechoso, la pareja sentimental de la víctima, quien fue arrestado como supuesto autor de un delito de homicidio.

El hombre, de unos 40 años, se encuentra en comisaría a la espera de ser puesto a disposición de la autoridad judicial. No está previsto que lo haga a lo largo de la jornada de este martes.