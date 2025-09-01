Un detenido por asaltar a personas de edad avanzada para robarles las cadenas de oro mediante tirón en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven, de origen argelino, como presunto autor de varios robos con violencia, por asaltar a víctimas octogenarias para robarles la cadena de oro que portaban en el cuello, así como agredir a un joven para sustraerle los efectos que portaba, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro estaba llevando a cabo una investigación por múltiples robos con violencia perpetrados en la vía pública siendo las víctimas personas de edad avanzada a las que asaltaban por la espalda propinándoles un fuerte tirón de las cadenas que portaban al cuello. Una vez arrancadas las cadenas, los ladrones huían con el botín, no llegando muchas de las victimas a verles debido a la rapidez de la acción.

Los investigadores pudieron comprobar la similitud de la descripción física de los presuntos autores y que los mismos seleccionaban a las víctimas por su vulnerabilidad, personas de edad avanzada y en ocasiones con movilidad reducida.

Como consecuencia de las pesquisas, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía pudo detener el pasado miércoles a un joven como presunto autor de cuatro robos con violencia, tres de ellos a víctimas octogenarias mediante tirón de la cadena que portaban al cuello, producidos desde finales de julio hasta mediados de agosto en las barriadas de Son Forteza, El Rafal y Arxiduc, así como un robo con violencia a un joven que fue agredido en el barrio de Pere Garau para sustraerle sus efectos, sobre las 05.30horas de la madrugada.

El detenido pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para el mismo. Los investigadores continúan con las pesquisas y están realizando gestiones en otros 11 robos denunciados, por lo que la investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.