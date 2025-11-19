Detectado en Mallorca el primer caso de infección por virus Usutu en España

El Banco de Sangre de Baleares (BSTIB) ha confirmado la detección del primer caso de infección por el virus Usutu (USUV) en España. El hallazgo se produjo en junio de 2024 en un donante residente en Mallorca, cuya muestra resultó reactiva en las pruebas rutinarias para el Virus del Nilo Occidental. Tras su análisis en el Laboratorio Nacional de Referencia en Arbovirus del Instituto de Salud Carlos III, se confirmó que se trataba del virus Usutu, un arbovirus emergente en Europa transmitido por mosquitos del género Culex.

Un virus “primo hermano” del Nilo Occidental

El virus Usutu pertenece a la misma familia que el Virus del Nilo Occidental. Ambos comparten características genéticas y clínicas, lo que permite que las pruebas diseñadas para el Nilo Occidental también detecten Usutu gracias a la reactividad cruzada. Esta relación facilita la identificación precoz de donantes infectados y refuerza la seguridad transfusional.

Circulación local en España

El estudio, publicado en la revista científica Transfusion, confirma además dos infecciones adicionales en Cataluña. Ninguno de los donantes había viajado fuera de su comunidad autónoma, lo que demuestra la circulación local del virus en España. Los expertos subrayan que este hallazgo no implica alarma sanitaria, pero sí es relevante desde el punto de vista académico y epidemiológico, ya que ayuda a comprender la dinámica de los arbovirus emergentes en Europa.

El papel clave de los bancos de sangre

Los bancos de sangre son una herramienta fundamental para la salud pública. Gracias al cribado rutinario en donantes, se pueden detectar infecciones asintomáticas como Usutu, reforzando la seguridad en las transfusiones y permitiendo identificar precozmente la circulación de nuevos virus.

Un virus en expansión

El virus Usutu se detectó por primera vez en África en 1959 y, en los últimos años, ha mostrado una expansión progresiva por diversos países europeos. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, aunque pueden afectar a personas inmunodeprimidas.