Descubre los beneficios del Curso de Vida Digital de 'Grans Actius' para mayores de 55 años

Uno de los grandes retos de nuestra sociedad es romper con la brecha digital. El Curso de Vida Digital de 'Grans Actius', una iniciativa del Govern, impulsada por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital y gestionado por la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) invita a los mayores de 55 años a formarse en competencias digitales.

Por este motivo, Sandra Peralta,de 'Grans Actius', ha explicado este martes en el programa 'Illes Balears en la Onda' los beneficios de apuntarse a esta formación. Además, el curso cuenta con: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. El proyecto nace teniendo en cuenta que cada vez realizamos más gestiones digitales y muchas personas no tienen las herramientas necesarias para hacerlo de forma segura.

La formación se imparte en 40 municipios y más de 80 ubicaciones fijas en todas las islas. Si tienen más de 55 años ya se pueden apuntar gratuitamente en gransactius.org o llamando al 971 07 37 00.