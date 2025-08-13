CRISIS MIGRATORIA

El delegado del Gobierno ante la oleada de pateras llegadas a Baleares: "Se está trabajando intensamente"

Reclama a la presidenta del Ejecutivo Autonómico, Marga Prohens, que deje la "confrontación" a un lado para tratar de solucionar la crisis migratoria que sufre el archipiélago desde la "cooperación" entre instituciones

Patricia Segura

Palma |

Alfonso Rodríguez Badal, delegado del Gobierno central en Baleares
Alfonso Rodríguez Badal, delegado del Gobierno central en Baleares | Elka Dimitrova

Tras la oleada de pateras llegadas a las islas esta semana, el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, admite que los flujos migratorios hacia Baleares están creciendo, debido, especialmente, al aumento de migrantes de origen subsahariano y de la ruta argelina.

En este sentido y ante las críticas del Govern, insiste en que el Gobierno central "está trabajando intensamente dentro de sus competencias" y que planea habilitar espacios para la acogida de estos migrantes, antes de que "sigan su ruta hacia la Península o a otros países europeos".

Además, reclama a la presidenta del Ejecutivo Autonómico, Marga Prohens, que deje la "confrontación" a un lado para tratar de solucionar la crisis migratoria que sufre el archipiélago desde la "cooperación" entre instituciones, "a pesar de las presiones de Vox".

