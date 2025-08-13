El delegado del Gobierno ante la oleada de pateras llegadas a Baleares: "Se está trabajando intensamente"

LEER MÁS La ruta migratoria de Baleares sigue activa: 542 migrantes han llegado en lo que va de semana

Tras la oleada de pateras llegadas a las islas esta semana, el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, admite que los flujos migratorios hacia Baleares están creciendo, debido, especialmente, al aumento de migrantes de origen subsahariano y de la ruta argelina.

En este sentido y ante las críticas del Govern, insiste en que el Gobierno central "está trabajando intensamente dentro de sus competencias" y que planea habilitar espacios para la acogida de estos migrantes, antes de que "sigan su ruta hacia la Península o a otros países europeos".

Además, reclama a la presidenta del Ejecutivo Autonómico, Marga Prohens, que deje la "confrontación" a un lado para tratar de solucionar la crisis migratoria que sufre el archipiélago desde la "cooperación" entre instituciones, "a pesar de las presiones de Vox".