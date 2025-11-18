El delegado del Gobierno defiende que el nuevo sistema de financiación debe ir acompañado de "corresponsabilidad fiscal"

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha defendido que la reforma del sistema de financiación autonómico debe ir acompañado de una "corresponsabilidad fiscal". "De nada sirve que el Estado multiplique la aportación si después la comunidad autónoma se dedica a perdonar impuestos a quienes más tienen a costa de la sanidad, la educación y los servicios sociales, o de políticas de acceso a la vivienda, es decir, a costa de lo público y del bien común", ha sostenido.

De esta manera se ha expresado un día después de que el Ministerio de Hacienda anunciara en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un incremento del margen fiscal que en Baleares será de 153,4 millones de euros que podrá dedicar al Estado del Bienestar. Estos recursos extraordinarios de gestión directa para el archipiélago, ha indicado la Delegación del Gobierno en un comunicado, se suman a los 4.206 millones de euros de los que dispondrá en 2026 y a los 3.167 millones que le corresponden de las entregas a cuenta.

Estas cifras, ha subrayado Rodríguez, "están en consonancia con la tendencia inaugurada por el Gobierno durante esta legislatura y la anterior, en las que se han incremento sustancialmente los recursos". En concreto, ha detallado, Baleares ha recibido 9.122 millones de euros más desde 2019, lo que supone un incremento del 60,5%. Es la comunidad, junto a Canarias, que más ha visto aumentada su financiación por parte del Estado desde ese año en comparación con los siete años anteriores.

El delegado ha apostado por "seguir avanzando en el reconocimiento" de la singularidad del archipiélago y en la mejora del sistema de financiación "atendiendo a los criterios de solidaridad interterritorial", aunque siempre bajo el concepto de "corresponsabilidad fiscal".

"La señora Prohens con una mano va al Gobierno de España para pedir más recursos para Baleares y con otra mano está reduciendo ingresos a través de bonificaciones fiscales a quienes más tienen, lo que provoca que no se puedan seguir mejorando como toca los servicios públicos", ha criticado dirigiéndose a la presidenta del Govern.