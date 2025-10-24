El Delegado del Gobierno acusa al Govern de tergiversar sobre la vigilancia aérea de Frontex

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunicó en septiembre en una carta dirigida a la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, que desde el 19 de febrero de este año aviones de Frontex vigilan en tiempo real el mar balear dentro de sus trabajos de vigilancia en el sur del Mediterráneo.

Así lo ha explicado este jueves el delegado del Gobierno central en las Islas, Alfonso Rodríguez, que ha calificado como una "verdad incontestable" que Frontex vigila las aguas de Baleares.

Fue el 19 de noviembre de 2024 cuando, según ha explicado el delegado, se remitió Frontex a través de la aplicación oficial JORA una petición de refuerzo de vigilancia aérea en la zona prefronteriza al sur de Baleares, con el objetivo de mejorar la detección temprana de embarcaciones y apoyar las tareas de búsqueda y rescate.

Según ha añadido, el despliegue del avión de Frontex está contemplado en el plan de operaciones que España firmó con la Agencia Europea el pasado mes de enero y que se renueva y actualiza anualmente.

Además, el delegado ha llamado la atención sobre el hecho de que en la carta, Grande-Marlaska asegura que se trata de información que ya había trasladado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Rodríguez ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de tergiversar de manera malintencionada las declaraciones del portavoz de Frontex, Chris Borowski, que dijo este miércoles que España no había pedido ningún despliegue de agentes, añadiendo qué sí que dijo que el Estado había pedido recursos para reforzar la vigilancia aérea.

Para el delegado, esta afirmación no supone ningún tipo de incongruencia respecto a lo que hasta ahora se mantenido por parte de la Delegación del Gobierno y por parte del Ministerio del Interior. "No hay contradicción", ha insistido.

"Es lo que siempre ha dicho Interior y dije yo en el Senado. Han elevado a categoría una parte de la declaración para decir que miento", ha señalado. Alfonso Rodríguez ha alertado de la voluntad del Govern de "montar un bulo".

El dispositivo aéreo, ha reiterado Alfonso Rodríguez, permite detectar embarcaciones que se dirigen hacia Baleares, alerta con antelación a las autoridades y facilita las operaciones de rescate y control marítimo.

"Lo que yo dije en la comparecencia del Senado fue exactamente esto, que en noviembre de 2024 España había solicitado una activación de recursos de vigilancia de la zona del mar balear. Por lo tanto, lo que yo dije confirma a Frontex y refrenda también al Ministerio del Interior", ha insistido.

Por otra parte, Rodríguez ha acusado al Govern de utilizar la crisis migratoria para tapar otros debates más necesarios como la vivienda, las listas de espera y la masificación turística y de hacer creer a la sociedad que el Gobierno es el responsable del incremento de los flujos migratorios.

Al mismo tiempo, ha recordado que Frontex no devuelve pateras a su origen, sino que las localiza y ayuda en los trasladados a puertos seguros para salvar vidas. Para el delegado, es "estupidez" pensar que Frontex va a detener el flujo migratorio.

Rodríguez ha asegurado que "ni se le ha pasado por la cabeza" y se ha mostrado tranquilo y convencido respecto al trabajo realizado. "Sólo falta que pida mi cese el ujier de la sede del PP", ha concluido.

El delegado del Gobierno ha cargado contra la presidenta Prohens rechazando que le acuse de mentir en relación a esta cuestión después de haber "faltado a su palabra" en relación al apoyo a la propuesta de Vox para derogar la ley de memoria democrática.