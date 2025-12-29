PRESUPUESTOS

El PP defiende los presupuestos del Consell como históricos mientras el PSIB denuncia que faltan 45 millones

El grupo socialista alerta que los presupuestos del Consell de Mallorca presentan "riesgo de incumplimientos y de bloqueo de partidas". Catalina Cladera denuncia que faltan 45 millones de euros para cuadrarlas. El PP defiende unos presupuestos "históricos" y acusa al PSIB de intentar "desviar la atención".

Onda Cero Mallorca

Palma

El Consell de Mallorca aprueba definitivamente sus presupuestos para 2025 con los votos del PP y Vox
El Consell de Mallorca aprueba definitivamente sus presupuestos para 2025 con los votos del PP y Vox | Europa Press

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha alertado este lunes que los presupuestos de 2026, que se aprobarán mañana martes en pleno extraordinario, presentan "riesgo de incumplimientos y de bloqueo de partidas". La portavoz de los socialistas, Catalina Cladera, ha denunciado que las cuentas están "mal hechas" y no solucionan los problemas reales de la ciudadanía.

Cladera ha subrayado que el presupuesto carece de "suficiencia de ingresos" y que la falta de cuentas autonómicas para 2026 perjudica severamente al Consell, al que le faltan "45 millones de euros como mínimo" para cuadrar las cuentas. Además, ha criticado duramente el contenido de los presupuestos al denunciar que "atacan la lengua" y están "teñidos de xenofobia, especialmente contra la atención de los menores migrantes".

Por su parte, el PP ha defendido los presupuestos como "históricos" para la institución. El portavoz adjunto de los populares, Bernat Vallori, ha acusado al PSIB de intentar "desviar la atención" de unas cuentas que ha calificado como las más responsables de la historia del Consell. Vallori ha subrayado que son las terceras cuentas anuales que el ejecutivo, formado por PP y Vox, aprueba "en tiempo y forma" y ha puesto en valor que seis de cada diez euros van destinados a políticas sociales, marcando un récord en inversión directa para los ayuntamientos mallorquines.

Los presupuestos de 761,7 millones de euros se aprobarán mañana martes en una sesión extraordinaria convocada a las 8 de la mañana.

