Decenas de policías entran en la antigua prisión de Palma para identificar a moradores y comprobar la situación

Decenas de agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma han entrado este miércoles en la antigua prisión de Palma para identificar a los habitantes del inmueble y comprobar su situación.

Los policías se han desplegado en este lugar esta mañana como respuesta a las quejas vecinales de los últimos días que apuntaban al viejo recinto penitenciario como un supuesto foco de inseguridad, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Por el momento, los agentes se estarían llevando a cabo identificaciones de las personas que viven allí y cercionarse que no hubiera individuos con alguna reclamación judicial, presuntos autores de delitos o sustancias estupefacientes.

Cabe recordar que los vecinos de la barriada de Cas Capiscol han convocado una manifestación este viernes para protestar por la inseguridad la zona y reclamar una solución para las personas que viven la cárcel abandonada.