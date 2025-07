Decenas de personas se concentran en Cort en contra de la ley de obtención del suelo.

Decenas de personas se han concentrado esta mañana en frente del Ayuntamiento de Palma para mostrar su rechazo a la ley de obtención del suelo aprobada en el Parlament. Bajo el lema 'Qui estima Mallorca no la destrueix', decenas de vecinos de barrios palmesanos, como Son Sardina, han reclamado a Cort que no aplique la posibilidad de construir en suelo rústico sin agotar el urbanizable.

En palabras del representante de la entidad 'Estimam Son Sardina' Toni Marimón, en declaraciones a los medios, esta medida será "la más destructora contra el medio ambiente que se haya aprobado nunca en la historia de Mallorca". A su parecer, es "muy negativa" para el cambio climático e implica la "destrucción" de muchos núcleos, como Son Sardina, Establiments o Sant Jordi.

La concentración se ha celebrado coincidiendo con el pleno municipal, al que han asistido los vecinos. Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma han intervenido en la sesión plenaria para solicitar la retirada de varios puntos que se llevan a votación para recalificar solares.

En concreto, han reclamado que no se posibilite la urbanización de áreas de transición si no se han agotado los suelos urbanos y los urbanizables. "¿Han valorado los efectos o solo las bondades para los negocios?", ha preguntado una representante de la Federación. En este sentido, ha advertido del "riesgo" de que esta medida pueda generar una burbuja inmobiliaria. Los vecinos han apostado antes por "incidir" sobre los 15.000 pisos de alquiler turístico ilegal, una cuestión que, han lamentado, "no se consigue con dos inspectores".

En esta línea se han pronunciado desde la Asociación de Vecinos de Son Rapinya, que también han intervenido en el pleno para solicitar la revocación de la cesión de dos solares del barrio y que se haga un proceso "transparente y participativo". El de Son Rapinya, han lamentado, es un barrio rodeado de bosque que se ve "constantemente amenazado" por "el afán urbanizador".

Decenas de personas han llenado el pleno municipal, en el que también han participado representantes de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Mallorca para protestar igualmente contra la ley de obtención de suelo.

Según han criticado, el Ayuntamiento "está dispuesto a regalar" el suelo público "en beneficio" de empresas privadas, constructores, promotores e inmobiliarias, "dejando de lado una vez más a la mayoría de la población de Palma".